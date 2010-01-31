Глава гордумы Краснодара погиб по дороге из казино

Председатель городской Думы Краснодара Николай Котляров, по предварительным данным, погиб в субботу вечером в ДТП в Тимашевском районе Краснодарского края, передает радиостанция "Маяк".

На трассе, ведущей из "Азов-Сити", произошло столкновение "Газели" и "Тойоты", иномарку отбросило на обочину. Погибли водитель и пассажир "Тойоты".

Как сообщили журналистам спасатели, у погибшего пассажира был бейдж "Николай Котляров", однако официально представители ГИБДД отказываются давать комментарии.

В субботу глава гордумы Краснодара присутствовал на открытии первого в игорной зоне "Азов-Сити" казино. Журналисты также возвращались из "Азов-Сити" и увидели столкнувшиеся машины.

Первое после запрета игорного бизнеса в России легальное казино "Оракул" открылось в субботу в игорной зоне "Азов-Сити" на границе Краснодарского края и Ростовской области.