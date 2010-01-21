Воспитательница детсада ошпарила кипятком пятилетнюю девочку

В детском саду города Самбора Львовской области воспитательница дошкольного заведения ошпарила пятилетнюю девочку кипятком. Ребенок с ожогами разной степени тяжести госпитализирован в больницу, а воспитательница отстранена от работы. Об этом сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины в Львовской области Денис ХАРЧУК.

По его словам, было установлено, что во время послеобеденного сна детей воспитатели поставили греть воду в электрочайнике в спальне наверху многоярусной детской кровати.

«Когда одна из воспитательниц забирала чайник, то не удержала его в руках и уронила на спящую девочку. Ребенок с ожогами лица и тела госпитализирован в специализированную больницу Львова», - проинформировал Д.ХАРЧУК.

Расследование проводит Самборский райотдел внутренних дел, собранные материалы будут переданы в прокуратуру района.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей относительно охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в результате халатного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью пострадавшего), что предусматривает наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо общественными работами на срок до 240 часов, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.