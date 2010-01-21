Десяти-процентный отрыв Януковича заставляет Тимошенко спешить и ошибаться

Юлия Тимошенко предсказуемо пошла ва-банк, предложив Сергею Тигипко премьерский портфель в случае своего избрания главой государства. При этом Юлия Владимировна подчеркнула, что не является сторонником проведения досрочных парламентских выборов, и этот тезис вряд ли вселит надежду в сердце Сергея Леонидовича.

Буквально одновременно с началом брифинга Юлии Тимошенко в Кабинете Министров Сергей Тигипко признал, что провел переговоры и с ней, и с Виктором Януковичем, но не изменил своего решения отказаться от поддержки кого-либо из финалистов президентской гонки. Собственно говоря, Сергей Леонидович слишком долго находился вне большой политики, чтобы рвануться к первому же, пусть и весьма заманчивому, кадровому предложению. Он хорошо понимает, что полученная им 13-процентная поддержка избирателей при всех национальных особенностях перетекания голосов – практически «золотая акция», и лидер «Сильной Украины» не заинтересован в ее стремительной девальвации.

Честно говоря, Тимошенко удивила тем, что она выложила козырь – премьерский портфель – слишком рано. Официальные итоги первого тура президентских выборов Центризбиркомом не подведены, но Юлия Владимировна торопится отдать самый лакомый кусочек в отечественной властной системе, за обладание которым она боролась, не щадя собственных нервов и чужой репутации. Лидер БЮТ отлично понимает, что премьер без собственной фракции станет «марионеткой в ловких и натруженных руках», но торопится, очень торопится. 10-процентный отрыв Виктора Януковича заставляет Юлию Владимировну спешить – и ошибаться.

Трудно припомнить случай, когда Тимошенко столь нервно крутила ручку в руках во время общения с прессой. Внешне премьер разительно отличалась от себя самой во время пресс-конференции в бютовском пресс-центре после обнародования результатов первого тура президентских выборов. Тогда главная «сердечница» была заметно вдохновлена результатами Национального экзит-пола, которые не нашли подтверждения данными, полученными Центризбиркомом. Поздним вечером 17 января Юлия Владимировна по-хозяйски согласилась учитывать интересы избирателей, отдавших голоса за представителей национал-демократического лагеря, и заверила, что «рука Януковича никогда не ляжет на Пересопницкое Евангелие» как символ президентской власти.

20 января в правительственном пресс-центре из уст действующего премьера практически сплошным потоком сыпались приемы нейролингвистического программирования. Несомненно, Юлия Владимировна изо всех политиков первого эшелона лучше всех владеет НЛП, но эта технология, как и любая другая манипуляция, требует времени и ресурсов для эффективного внедрения. В противном случае потребителями НЛП-призывов станут только те, кто и без того слепо поддерживает лидера БЮТ. Без эффективного распространения сигнала и тиражирования мэссиджей премьерское апеллирование к «честным журналистам и честным людям», призыв «каждому провести собственную избирательную кампанию» не смогут получить Гран-при на чемпионате по политической искренности. Да и совсем недавнее обещание Тимошенко, что страна не будет знать имени премьер-министра, резко контрастирует с предложением осчастливить премьерским портфелем Сергея Тигипко. Кстати, предоставить ему премьерский портфель Юлия Тимошенко обещает даже в том случае, если бронзовый призер первого тура публично не призовет своих сторонников поддержать лидера БЮТ.

Умиляет в исполнении Тимошенко противопоставление «плохих олигархов» «представителям честного бизнеса», у которых в карманах, как правило, партийные билеты «Батькивщины». Наверное, Юлия Владимировна считает, что граждане ее страны плохо представляют, сколько стоит ее избирательная кампания, и даже не догадываются, что провести ее на членские взносы премьерской партии невозможно. В рядах БЮТ немало тех, кто щедрыми пожертвованиями заслужил прощение и право быть реабилитированным, но примитивное разделение олигархов по принципу «свой – чужой» не делает чести премьеру. Не менее парадоксален и призыв Юлии Владимировны не верить глянцевой политической рекламе. Непонятно, как же в таком случае поступать ее сторонникам? Тимошенко ведь не ведет кампанию «от двери к двери», а уверенно и масштабно заполняет информационное пространство качественной рекламой. Кстати, почти за час общения с прессой глава правительства так и не упомянула о состоянии Государственного бюджета на 2010 год, перспективах его принятия. Конечно, выборы многое списывают, но Украина уже давно не жила совсем без бюджета.

Кстати, стоит напомнить, что председатель совета директоров МВФ Доминик Стросс-Кан пообещал возобновление сотрудничества Фонда с нашей страной после завершения президентской кампании. Вероятно, инаугурация будущего главы государства пройдет в конце февраля – начале марта. Аккурат перед очередным платежом за российский газ – счета Газпром выставляет с патологической регулярностью. Интересно, есть ли желающие принять премьерский портфель в таких драматических условиях? До последнего времени в нашей стране было немного камикадзе или желающих повторить 12 подвигов Геракла без гарантий собственного политического будущего и нерушимости рейтинга.

Призыв Тимошенко был больше рассчитан не на самого Тигипко, а на его избирателей, которых так или иначе премьеру необходимо склонять к голосованию за свою кандидатуру. Сергей Леонидович получит куда больше перспектив, если конвертирует поддержку в первом туре президентской кампании в построение партии, способной бороться за власть, а не погонится за враз превратившимся в разменную монету премьерским портфелем. Очевидно, что Юлия Владимировна продолжит зазывать Виктора Януковича на телевизионные дебаты, во время которых рассчитывает гонять оппонента по телевизионной студии со всей накопленной за годы работы в политике неприязнью. Поэтому Виктор Федорович продолжит дистанцироваться от словесной схватки с лидером БЮТ, которой придется искать новые, все более экзотические варианты сокращения дефицита голосов перед 7 февраля.

Евгений Магда