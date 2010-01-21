В Харькове столкнулись три иномарки: пятеро раненых

Вчера в Харькове около 9 часов водитель автомобиля “Мицубиси Лансер” по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть на пешеходном переходе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины.

Дальше “Мицубиси” продолжил движение и столкнулся с “Фордом” и “Хондой”, которые двигались во встречном направлении.

В результате ДТП оба пешехода, водитель автомобиля “Мицубиси”, а также водитель и пассажир автомобиля “Форд” получили телесные повреждения.