В Харькове столкнулись три иномарки: пятеро раненых
11:17, 21 января 2010Разное
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Мицубиси выехал на встречную
Вчера в Харькове около 9 часов водитель автомобиля “Мицубиси Лансер” по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть на пешеходном переходе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины.
Дальше “Мицубиси” продолжил движение и столкнулся с “Фордом” и “Хондой”, которые двигались во встречном направлении.
В результате ДТП оба пешехода, водитель автомобиля “Мицубиси”, а также водитель и пассажир автомобиля “Форд” получили телесные повреждения.
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