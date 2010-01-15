Первый тур и третий кандидат

Мнение Предвыборный цирк-шоу-марафон напомнил мне реальную историю тридцатилетней давности.

Меня, на то время молодого специалиста одного из научных институтов, отправили в составе делегации на крупный южный завод с жесткими инструкциями разорвать договорные отношения и положить начало расследованию. Уже несколько лет они не могли закончить и передать нам новую испытательную установку, без которой советская наука все больше отставала от проклятой буржуйской.

На вокзале нас ожидала черная директорская «Волга», потом были роскошные номера гостиниц и прием в шикарном ресторане.

Утром состоялось совещание у генерального директора. Присутствовали все директора, начальники цехов, мастера и бригадиры. Несколько часов происходило грандиозное действо. Звучали оправдательные реляции ответственных за задержку, проводился поиск виновных, звучали угрозы расправы прямо на месте. Генеральный в сердцах крыл всех матом. Буря, градус зашкаливал. Люди нервничали, хватались за сердце (кое-кому вызывали скорую), каялись и просили дать им последний шанс исправить положение.

В конце концов мы не выдержали, чистосердечно перезвонили руководству и получили добро на пролонгацию договора. Да еще и при этом нас каким-то удивительным образом умолили увеличить финансирование. Потом растроганно проводили, мы попрощались как родные.

Едва вышли, как мне захотелось в туалет, потому я тихонько вернулся. Закрыл кабинку, когда слышу радостные и хорошо уже знакомые голоса. “Мишка, ну как мы их!? Эге ж, Сеня, высший класс! А как тебе Аркаша? Артист! Ну, артист. Даже я ему поверил...”

Одна шайка, подумал, я. Всех переждал, незаметно выбрался из отхожего места, никому ничего не сказав. Было стыдно – да и поздно после драки кулаками махать.

И сейчас по похожему сценарию цинично разводят сразу весь народ. Компромат и разнообразная фантастическая чернуха заполонили эфир и прессу. Идет такая массированная информационная атака на общество, что даже передовые и мыслящие граждане теряют политические ориентиры. Реализуется технология выведения во второй тур двух основных и недопущение кого-то третьего.

Хотя я не теряю надежды. И думаю, что впервые за два десятилетия независимости имеем действительно выбор и реальную возможность для создания нормальной государственной власти без искусственных противостояний и национально-языковых заморочек. Нужно лишь провести во второй тур третьего кандидата. Всего-то на всего! Второй тур этот третий кандидат выигрывает гарантированно, потому что подавляющее большинство избирателей очень не любят первых двух. Просто когда нет выбора, голосуют не столько «за», сколько «против». Считая, что выбирают меньше зло.

Предлагаю перенести выборы «меньшего зла» на второй тур. А первый тур президентских выборов, назначенный на период новогодних праздников, провести в праздничной, позитивной и творческой атмосфере. Выбор есть – среди остальных шестнадцати, которым навесили ярлыки “технических”. Наверно, там таки есть технические кандидаты, но однозначно не все.

Между прочим, в нашей истории был один технический кандидат – Леонид Ильич Брежнев. КГБ просчитался, и Брежнев руководил Советским Союзом восемнадцать лет. То был единственный светлый для простых людей период за всю многострадальную историю советского экспериментального государства.

Нет сомнений, что нужно менять всю псевдоэлиту. И именно сейчас настал благоприятный момент начать этот процесс с головы. Вот и давайте попробуем выбрать наиболее достойных из тех шестнадцати.

Так случилось, что наши президентские выборы проходят в очень важный, ключевой период. Именно поэтому, в январе все внимание мировой общественности приковано к Украине.

Поэтому идем на выборы и руководствуемся умом, а не эмоциями.

Виктор Малей, частный предприниматель