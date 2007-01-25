В Берлине посетители выставки съели полторы тонны украинского сала

Посетители ежегодной Международной сельскохозяйственной выставки-ярмарки "Зеленая неделя" в Берлине съели полторы тонны украинского сала.

Как сообщили УНИАН в Украинской аграрной конфедерации, украинская официальная делегация, которую возглавил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, находилась в Берлине с 18 по 23 января.

По словам директора ООО "Украинский выставочно-информационный центр" О.ЗАГОРНЯКА, в этом году украинский павильон стал вторым по величине: на площади 1200 кв. м были представлены продукты питания, украинские мастера продемонстрировали искусство гончарства, росписи писанок и т.п. На выставке аграрный сектор страны представляли 55 украинских предприятий по таким направлениям производства как мясная, ликероводочная промышленность и мед.

В Украинской аграрной конфедерации отметили, что особой популярностью на "Зеленой неделе-2007" пользовалось украинское сало. За пять дней работы выставки посетители украинского павильона попробовали 1,5 тонны сала, что побило рекорды всех предыдущих лет.

Особо в конфедерации отметили то, что количество посетителей украинского стенда в этом году выросло вдвое, а товарооборот - на 80%.

В рамках "Зеленой недели" в этом году проводилось около 250 мероприятий.

Ю.МЕЛЬНИК вместе с членами официальной украинской делегации принял участие в украинско-немецкой конференции "Аграрная политика Украины – актуальные шансы и требования" на аграрном форуме "Восток-Запад", где, в частности, рассматривались вопросы интенсивной интеграции сельского хозяйства в глобальную систему управления пользованием энергией и ресурсами (производство биодизеля). Кроме того, в канун открытия международной ярмарки состоялась деловая встреча Ю.МЕЛЬНИКА с Федеральным министром продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии Хорстом ЗЕЕХОФЕРОМ, Госсекретарем Федерального министерства Гертом ЛИНДЕМАННОМ и Парламентским госсекретарем Федерального министерства Гердом МЮЛЛЕРОМ.

Выставка завершит свою работу 28 января.