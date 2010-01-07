Сталлоне получил травму шеи на съемках жесткого боевика

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне, пытаясь снять максимально реалистичный фильм-боевик, получил травму шеи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на британскую Guardian.

По данным издания, инцидент произошел во время съемок боевика под рабочим названием "Наемники" (The expendables), который, как ожидается, выйдет на экраны уже в августе 2010 года.

Травму Сталлоне, который исполняет в фильме одну из главных ролей, получил работая над сценой драки со звездой рестлинга Стивом Остином. В результате неудачного удара Сталлоне попал на операцию - из-за микротрещины медики вынуждены были вставить актеру в область шеи металлическую пластину .

"Там было семь ребят, которые дубасили друг друга, и каждый - сильнее предыдущего. Без шуток, наши каскадеры молили о пощаде", - поделился актер своими впечатлениями.

"Наш бой со Стивом был таким ожесточенным, что в конце концов я получил микротрещину на шее. Я не шучу - я никому об этом не говорил, но из-за этого я перенес сложную операцию. Теперь у меня в шее металлическая пластина", - рассказал Сталлоне.

Происшествие наглядно показывает, насколько яростно Сталлоне стремится сделать картину "живой", а сцены драк - правдоподобными. В "Наемниках" задействованы актеры, известные по работам в фильмах "экшн" - "Терминатор" Арнольд Шварценеггер, "Крепкий орешек" Брюс Уиллис, "Универсальный солдат" Дольф Лундгрен и "Рестлер" Микки Рурк.