Рекордный джекпот выпал на "ошибочный" билет

Организаторы лотереи Powerball в Кентукки (США) 6 января объявили имя обладателя рекордного в истории штата джекпота стоимостью 126,6 миллиона долларов. Как сообщает Лента.ру, им оказался автомеханик по имени Роб Андерсон.

Как позже признался сам новоявленный миллионер, выигрышный билет попал к нему по ошибке. Он заехал на автозаправку в городке Джорджтаун и уже собирался продолжить путь, но в последний момент занялся подарками друзьям и близким на Рождество.

В качестве символических подарков Андерсон собирался купить несколько лотерейных билетов, однако автомат по ошибке выдал ему один билет лотереи Powerball. Мужчина решил сохранить случайную бумажку... и этот выигрыш стал рекордным за всю историю штата Кентукки. До этого самый большой джекпот стоимостью в 89,3 миллиона долларов был разыгран в 1996 году.

Правда, по правилам лотереи Powerball победитель не сможет сразу же забрать все выигранные деньги. Ему предстоит сделать выбор: единовременно забрать половину выигранной суммы (потеряв при этом остальное) или получать выигрыш по частям в течение тридцати лет.