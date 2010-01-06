С электроопоры сняли женщину, которая пыталась совершить самоубийство

В Днепропетровске спасатели сняли с электроопоры женщину, которая пыталась совершить самоубийство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 10.50 5 января на одной из железнодорожных станций Днепропетровска женщина, 1988 года рождения, которая вылезла на 18-метровую металлоконструкцию опоры, поддерживающей электрические сети над железнодорожным путем, намеревалась прыгнуть вниз.

В 17.15 бойцы дислоцированного в областном центре военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС с помощью альпинистского снаряжения сняли женщину с электроопоры и передали врачам «скорой».