На Киевщине движение усложнено из-за заснеженных дорог
12:18, 05 января 2010Разное
3884
Ограничения рейсов на трех маршрутах
Из-за сложных погодных условий ряд автобусных маршрутов в Киевской области работают с ограничениями.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на ГП «Киевпассервис».
Согласно сообщению, по состоянию на 5 января 08.00 из-за сложных погодных условий эксплуатируются с ограничениями рейсы на трех маршрутах: Киев – Русанив, Киев – Литки, Киев – Десна.
Движение усложнено из-за заснеживания дорог. Принимаются меры по ликвидации последствий неблагоприятной погоды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter