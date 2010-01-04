Микроавтобус врезался в КамАЗ: четверо погибших, четверо раненых

Сегодня в 0.40 в селе Седлище Любешивского района Волынской области произошло столкновение автомобиля „КамАЗ” и микроавтобуса „Форд-Транзит”.

В результате погибли четыре и травмированы четыре человека, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.