Микроавтобус врезался в КамАЗ: четверо погибших, четверо раненых
11:21, 04 января 2010Разное
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Сегодня в 0.40 в селе Седлище Любешивского района Волынской области произошло столкновение автомобиля „КамАЗ” и микроавтобуса „Форд-Транзит”.
В результате погибли четыре и травмированы четыре человека, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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