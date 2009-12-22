Что делали украинские чиновники в полупустой штаб-квартире МВФ

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь Уманский и заместитель министра финансов Анатолий Мярковский в составе официальной делегации вылетели в Вашингтон на очередной раунд переговоров в штаб-квартире Международного Валютного Фонда. (Из сообщения на сайте Минфина)

Возглавляет делегацию вице-премьер-министр Григорий Немыря. В ее состав также входит чиновник Нацбанка. Эта странная и малоэффективная поездка наших должностных лиц в Вашингтон наталкивала автора на такие размышления.

...По опустевшим коридорам штаб-квартиры Международного валютного фонда на 19-й улицы Вашингтона блуждали четыре фигуры. В этом почтенном финансовом институте сейчас малолюдно, потому что почти все сотрудники МВФ уже разъехались на рождественские каникулы. Накануне участники украинской блиц-делегации, наверное, долго спорили, писать ли в официальном сообщении Минфина, что они отбыли в Вашингтон по «приглашению Европейского департамента МВФ». Решили написать правду – то есть не писать, будто их туда приглашали.

На самом деле украинских должностных лиц никто не приглашал в Вашингтон в это предрождественское время. Но из деликатности в МФВ не решились и сказать «нет». Тем более что в Ситуационной комнате МВФ в эти дни, хоть и праздники, упрямо мигают, образно говоря, три тревожных красных кнопки.

Мигает Греция – свалил ее таки вирус двенадцатипроцентного бюджетного дефицита, но она сама справится – вместе с Брюсселем, поэтому помощь МВФ вряд ли понадобится.

Не рассчитал свои силы Дубай – имея самые низкие месторождания нефти среди своих братьев-эмиратов, захотел стать финансовым центром вровень с Нью-Йорком, Лондоном и Токио, но не смог даже рассчитаться по своим исламским облигациям. Однако от дефолта его спас не МВФ, а шейхи.

И только кнопка «Украина» мигает особо. Расплатится ли Киев за декабрьский (январский, февральский, мартовский и т. д) российский газ? И как проживет первый квартал с оголенными казначейским счетом?

Киев – в его восприятии чиновниками МВФ – прошел три стадии, а четвертая идет сейчас.

Стадия восторга и восхищения длилась тот короткий период, когда оппозиция и проправительственные фракции совместными усилиями приняли первый антикризисный закон 30 октября 2008 года, а Президент мгновенно его подписал. Украину тогда ставили в пример – как отличника политического консенсуса.

Стадия отрезвления наступила тогда, когда украинская власть, которую в то время покинул Пинзеник, оказалась куда большим проказником, чем отличником. Функционеры МВФ глазам своим не поверили, когда прочитали наскоро слепленный бюджет-2009, предпоследняя статья которого, прицепленная к документу за мгновение до голосования 23 декабря, обязывала НБУ к безусловному выкупу любых облигаций правительства. Иными словами – это было юридическое разрешение на монетизацию дефицита. Что и вызвало первую паузу в отношениях между МВФ и Украиной.

Шоу под названием «профсоюзы блокируют решение НКРЭ о повышении тарифов на газ» положило начало стадии разочарования, которая с тех пор только углублялась, пока не перешла в следующую стадию: при упоминании об Украине высокопоставленных должностных лиц МВФ трясет. Трясет настолько, что Джейла Пазарбазиолу, глава миссии МВФ в Украине, сменила работу. Очевидно, ей было невмоготу смотреть в глаза украинских партнеров по безрезультатным переговорам.

...Что же украинские чиновники делали в МВФ, блуждая коридорами? Имея немного фантазии, нетрудно представить...

– Он православный, и он нас поймет, – так или приблизительно так выразился член украинской делегации, намекая на грека Атанасиоса Арванитиса, которому выпало испытание возглавить миссию МВФ в Украине после Джейлы. Вице-премьер молчал, сжимая в руках последний аргумент – свернутый экземпляр «Файненшл Таймз» с его интервью. В этом интервью Международному валютному фонду была послана черная метка: если не дадите кредит, Украина положит начало второй волне региональной экономической нестабильности.

Кто-кто, а мудрый вице-премьер-евроинтегратор должен был бы знать, что общение с МВФ через прессу является признаком отсутствия диалога. В последний раз так общалась с МВФ аргентинская власть в канун кризиса 2001 года, посылая менеджменту МВФ «мессиджи» через информационные агентства. А тогдашний министр экономики Аргентины Доминго Кавале без приглашения вылетел на заседание Совета исполнительных директоров МВФ, пытаясь убедить основных акционеров Фонда в предвзятом отношении к Аргентине.

– Ты все взял документы? – спросил один чиновник Минфина другого, пока они искали комнату переговоров.

– Все, – ответил тот, – кроме бюджета на 2010 год.

– А без бюджета разве нам что-то дадут?

Члены делегации устало пожали плечами и продолжили поиск комнаты, в которой спрятан транш. По пути их едва не сбила толпа белорусских коллег, которые прямо из коридора звонили Бацьке, что МВФ выделил Минскуочередные 688 млн. долларов из кредитной линии в 3,63 млрд. да еще и похвалил за образцовое воплощение в жизнь программы экономических реформ.

Членов украинской делегации, и без того невеселых, начинала давить жаба.

...Судя по отсутствию праздничных и триумфальных пресс-релизов на сайте Минфина, они до сих пор ищут ту заветную комнату, ведь публика так точно и не знает, была ли встреча в МВФ, на каком уровне и чем она завершилась.

Отсутствие какой-либо информации украинцам уже объяснили тем, что самая свирепая за последние 60 лет зима на восточном побережье США заблокировала украинскую делегацию в одном из аэропортов Вашингтона.

Хотя если бы новости были хорошими, члены украинской делегации прокричали бы их и через ненастье, воспользовавшись своими I-Phone’ами, в которые вмонтирована опция электронной почты.

Потеряв надежду на эмээфовского Санта-Клауса, Украина теперь надеется исключительно на своего родного Деда Мороза, тем более, что, по мнению Пинзеника, правительство «съело» последние средства с казначейского счета.

В этом году Дед Мороз ну просто вылитий Стельмах Владимир Семенович. В его мешке – остаток золотовалютных резервов. И те тают на глазах, но не от оттепели.

Александр Калиниченко