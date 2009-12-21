Летнее топливо вывело из строя половину автобусов в Ужгороде

В Ужгороде сегодня не выехали или сошли с маршрутов из-за некачественного горючего свыше 50% городских автобусов.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела промышленности, транспорта, связи и по вопросам государственно-технического надзора Ужгородского городского совета Владимир ТАЛИСМАН.

По его словам, маршрутные такси и автобусы не выехали или сошли с маршрутов из-за замерзания дизельного горючего или газовых редукторов.

«Всего в Ужгороде на городских маршрутах работают 303 автобуса, из них 61 - на дизельном топливе, 242 - на газе. Из последних не выехали или сошли с маршрутов свыше 50%. Из работающих на дизельном топливе, не выехали 70%», - уточнил В.Талисман.

Он также добавил, что из работающих на дизеле, это большие автобусы (марки «Богдан», «Эталон»), которые обслуживают основные и стратегически важные маршруты: перевозят людей из самого большого, так называемого «спального микрорайона» Ужгорода в разные концы города.

В.Талисман считает, что в автобусы на АЗС заливают вместо зимнего дизтоплива все же летнее, а на газовых заправках не осушают газ.

Как сообщил УНИАН инженер одной из заправок Ужгорода, пожелав остаться неназванным, есть два вида дизтоплива - летнее и зимнее. В летнем больше парафина. Зимой автозаправки должны продавать соответствующий сорт горючего, который можно эксплуатировать при низких температурах. Такой сорт горючего им должен поставлять завод, который, в свою очередь, должен по специальной технологии забирать парафин, который при низкой температуре кристаллизуется и забивает патрубки. А поскольку машины перестают или не работают вообще на таком дизтопливе, это означает, что парафин никто не фильтрует.

Кроме того, по словам инженера, зимой каждая газовая заправка должна продавать газ, который, согласно госстандарту, для заправки с помощью специального оборудования должны высушивать. Если газовые редукторы не работают, это значит, что газ не высушивают и на редукторах оседает конденсат. Понятно, что при низкой температуре он просто замерзает.

Как повлиять на автозаправки, В.Талисман пока не знает. Не исключено, что будут обращаться в Управление по защите прав потребителей в Закарпатской области и в другие компетентные службы, чтобы проверили качество топлива и условия его продажи на заправках области.