Литва отказалась от участия в Евровидении-2010

Литва из-за тяжелой экономической ситуации отказывается от участия в конкурсе песни «Евровидение-2010». Об этом, как сообщает Газета.Ru, заявил директор Литовского радио и телевидения Римвидас ПАЛЕЦКИС.

«Вчера был последний день, когда нужно было принять решение по вопросу участия, иначе нам грозили бы санкции», - сказал он. При этом Р.ПАЛЕЦКИС добавил, что даже после формального отказа у Литвы есть шансы попасть на конкурс. «Теперь все усилия направлены на поиски спонсоров», - уточнил он.

В этом году конкурс «Евровидение» проходил в Москве. Следующий конкурс песни «Евровидение» пройдет в норвежском Осло.