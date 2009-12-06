Минтранс взял на контроль автоаварию, где погибли 10 человек

Комиссия Министерства транспорта и связи расследует чрезвычайную ситуацию на автомобильном транспорте, которая произошла в Винницкой области 5 декабря, в результате которой погибли 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, отметив, что на место ДТП сразу же выехал в.и.о. начальника территориального управления Глававтотрансинспекции в Винницкой области.

Для расследования этой чрезвычайной ситуации на автотранспорте общего назначения в Министерстве транспорта и связи Украины создана Комиссия под председательством начальника Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте Юрия МАЙБОРОДЫ.

Председатель созданной при Минтранссвязи Комиссии работает на месте ДТП. Также на место аварии срочно выехал заместитель министра транспорта и связи – председатель Государственной администрации автомобильного транспорта Петр КРАВЧУК.

По данным министерства, грузовой автомобиль МАН-19.403 принадлежит ПП «Савчук Р.В.» (Черновицкая область), имеет лицензию и лицензионную карточку. Грузопассажирский автобус Фольксваген-транспортер принадлежит частному лицу, не лицензированный.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в 21.30 на автодороге Стрый – Тернополь - Кировоград – Знаменка в селе Райгород (Винницкая область) во время движения грузового автомобиля МАН-19.403 по неустановленным причинам произошло отсоединение прицепа. После отсоединения прицеп выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузопассажирским автобусом Фольксваген-транспортер, водитель которого осуществлял перевозку 11 пассажиров.

В результате ДТП 10 человек - водитель и девять пассажиров автобуса – погибли, еще два пассажира автобуса травмированы.