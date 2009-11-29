Оштрафован бизнесмен, продавший автомобиль своей жене

Налоговики оштрафовали директора одной из фирм в Каховке Херсонской области, продавшего автомобиль «Lexus» балансовой стоимостью 190 тыс. грн. за 10 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Херсонской области, покупателем автомобиля оказалась жена директора фирмы.

При этом сообщается, что сумма скидки при продаже должна облагаться 15% налога, который не был уплачен при заключении сделки. В результате фирма должна уплатить налоги и штрафы на общую сумму 82,9 тыс. грн.