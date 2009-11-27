В БЮТ хотят знать, в каких колониях сидел Янукович

Народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ обратился к председателю Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Александру ГАЛИНСКОМУ с просьбой четко сообщить о том, когда и где именно отбывал наказание лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

«В поданной в ЦИК биографии кандидата в президенты Украины Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА на выборах 2010 года сокрыты данные о наличии двух судимостей, хотя в 2002 году в своей автобиографии кандидата на пост премьер-министра он лично указал, что в 1968 году был осужден и направлен в колонию для несовершеннолетних, а в 1970 году был осужден за нанесение телесных повреждений средней тяжести», - говорится в депутатском обращении С.СОБОЛЕВА.

Учитывая это, он поставил следующие два вопроса руководителю Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний:

- «действительно ли ЯНУКОВИЧ В.Ф. в 1968 году отбывал наказание за участие в ограблении по статье 141 ч.2 УК УССР как член преступной группировки «Пивновка»? Если да, так в течение какого срока и в какой именно колонии?

- действительно ли ЯНУКОВИЧ В.Ф. в 1970 году во второй раз отбывал наказание за нанесение телесных повреждений средней тяжести по ст.102 УК УССР? Если да, так в течение какого срока и в каком именно пенитенциарном учреждении?».

С.СОБОЛЕВ считает, что «такая информация является важной для избирателей, поскольку, в соответствии с социологическими исследованиями, почти 60% украинцев против того, чтобы руководителем государства был человек, который в прошлом сидел в тюрьме за уголовные преступления, причем еще и дважды».

По мнению С.СОБОЛЕВА, «В.ЯНУКОВИЧ умышленно подал в ЦИК недостоверную автобиографию, в которой скрыл судимости, чтобы ввести избирателей в заблуждение, утаив важную для них информацию».