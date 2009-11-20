Тото Кутуньо расстроен предвыборным гимном Януковича

Известный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо выразил сожаление по поводу сходства его песни «Ти амо» в исполнении Умберто Тоцци и песни «Лидер», которую 3 октября презентовали в Одессе лидеру Партии регионов Виктору Януковичу в качестве предвыборного гимна этого кандидата в президенты.

«Конечно, это неприятно. Это же моя песня», - сказал Кутуньо каналу СТБ, прокомментировав перед началом своего киевского концерта факт плагиата со стороны Партии регионов.

Сам Виктор Янукович, после того как заговорили, что песня «Лидер» - плагиат творчества Кутуньо - теперь всячески открещивается от нее. «Я ничего не слышал и ничего не заказывал», - заявляет лидер Партии регионов.