Януковича подставили с его гимном: музыку украли у Тото Кутуньо (видео)

Мелодия гимна президентской избирательной кампании лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА под названием «Лидер», который был презентован в Одессе финалистами первой украинской «Фабрики звезд», является плагиатом песни известного итальянского композитора и певца Тото КУТУНЬО.

Об этом в статье «Гимн для Януковича списали у Кутуньо» пишет газета «Новая» от 12 октября 2009 года.

Журналист газеты выяснил, что мелодия песни «Лидер», автором слов и музыки которой является финалист «Фабрики звезд» Евгением ТОЛОЧНЫЙ, а исполнителем - Виталий ГАЛАЙ из группы «Сахар», «нота в ноту совпадает с песней Тото КУТУНЬО Ti Amo в исполнении Умберто ТОЦЦИ».

Убедиться в этом можно в Интернете с помощью видео сервиса YouTubе. Для этого нужно ввести в строке поиска сервиса название песни Ti Amo и имя исполнителя Умберто ТОЦЦИ, пишет газета.

Песню Ti Amo слушайте здесь,

а песню “Лидер” - тут