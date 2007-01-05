В супермаркете Ростова-на-Дону взорвалась пиротехника

Взрыв новогодней пиротехники произошел в одном из крупнейших супермаркетов Ростова-на-Дону.

Как передает "Газета.ру", в 11.52 по московскому времени в супермаркете произошел взрыв петард, люди из помещения магазина эвакуированы. Данных о жертвах и пострадавших нет. Между тем, по данным источника в администрации супермаркета, взрыв произошел на складе. «Пострадал один человек - сотрудник магазина», - сообщил источник.