Министр обороны приказал проверить все тендеры за 2006 год

Во исполнение заключения Тендерной палаты Украины министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО принял решение о ревизии финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Центрального аппарата Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которые проводили тендеры в 2006 году.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Минобороны Украины.

Такое решение было принято после проработки Контрольно-ревизионным департаментом МОУ Отчета и реализации в Министерстве обороны Украины предложений Тендерной палаты Украины по вопросам устранения нарушений требований законодательства Украины распорядителями бюджетных средств Минобороны при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, обнаруженных в 2006 году.

“Специалисты Контрольно-ревизионного департамента получили обращение начальника отдела надзора за сдерживанием законов в ЗСУ и других военных формированиях Главного управления военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины по вопросам проведения контрольных мероприятий по проверке деятельности служебных лиц соответствующих тендерных комитетов Министерства обороны Украины и его структурных подразделений, которыми на протяжении 2005-2006 годов осуществлены процедуры закупок товаров, работ и услуг и в дальнейшем заключены соответствующие договоры, за выводами, предоставленными Тендерной палатой”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По словам руководителя военного ведомства, решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Центрального аппарата Минобороны и ГШ ЗСУ, которые проводили тендеры в 2006 году, отмечені в выводах, направленных Тендерной палатой Украины в Главное управление военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины.

“С целью определения суммы убытков, которые, возможно, были нанесены государству в результате нарушений при проведении тендеров, во время проведения контрольных мероприятий будет проводиться ценовая экспертиза для установления среднерыночной цены на каждый предмет закупки, приобретенный за государственные средства без применения или с нарушением процедур закупки, определенных действующим законодательством”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он проинформировал, что сумма убытков будет определяться как разница между суммой фактически потраченных государственных средств и суммой средне рыночной стоимости, которая действовала на момент приобретения, которая определяется экспертным путем согласно с требованиями действующего законодательства.

Министр обороны Украины сообщил, что в целом исследованию подлежит больше 78 договоров и соглашений, в том числе из строительства и приобретения жилья – 64, капитального ремонта зданий – 2, ремонту автомобильной техники – 3. Еще 9 соглашений касаются предоставления других услуг и работ.

По решению главы отечественного оборонного ведомства, для выполнения этой работы создана рабочая группа из специалистов Департамента экономической и хозяйственной деятельности Министерства обороны Украины.

Учитывая значительный объем проведения контрольно-ревизионных мероприятий по исследованию и выполнению заключенных договоров, рабочая группа будет проводить соответствующие контрольные мероприятия до конца И кварталу 2007 года. Информация за их результатами будет предоставлена Тендерной палате Украины и Главному управлению военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины.