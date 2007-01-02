В авиакатастрофе 90 человек погибли, 12 удалось выжить

В результате катастрофы индонезийского пассажирского самолета погибло 90 человек, 12 человек уцелело, сообщает радио «Свобода».

Обломки «Боинга-737», принадлежавшего компании "Адам Эр", были найдены сегодня в горах на индонезийском острове Сулавеси. Авиалайнер, выполнявший рейс Ява-Сулавеси, пропал с экранов радаров в понедельник в штормовую погоду.