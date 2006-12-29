Барбара Брыльска про традиции, баню и похожие дома

Польская киноактриса Барбара Брыльска, известная по ставшему традиционным в новогодние праздники фильму "Ирония судьбы или с легким паром", призывает ночь на 1 января встретить по-домашнему - пить шампанское, есть салат оливье и смотреть телевизор.

"Пейте шампанское, ешьте ваш вкусный новогодний салат с зеленым горошком и обязательно смотрите телевизор", - дала напутствие актриса на Новый год в интервью РИА Новости.

"Да, я знаю, что в России смотреть телевизор в Новый год - это такая же традиция, как ходить в баню", - отметила она.

"Я не люблю целоваться за деньги. Я попросила Рязанова снять этот фрагмент по-другому - стояла спиной, мы как бы целовались, хотя на самом деле не целовались", - рассказал актриса. - "Я не могу целоваться с чужим мужчиной. Не могу целоваться, лежать голой в постели за деньги. Хотя на съемочной площадке все бывает, есть масса любовных историй", - призналась она.

Примечательно, что Барбара Брыльска живет в Варшаве в многоэтажном панельном доме, немного напоминающем здание по 3-й улице Строителей.

"Что-то, конечно, в этом есть. Похожие дома есть и в Петербурге, и в Москве. В Варшаве может быть чуть-чуть по-другому. Все ходили раньше в баню, сейчас все больше ходят в сауну. Есть что-то жизнеутверждающее, оптимистичное и доброе в этом фильме. И в том времени".

Сейчас идут съемки фильма "Ирония судьбы - 30 лет спустя", однако Брыльска пока не стала рассказывать подробности, сказав, что в жизни "должна быть какая-то интрига".

Кроме того, она поблагодарила режиссера Рязанова за то, что теперь у нее есть много друзей и поклонников.

РИА "Новости"