В храмах вознесут специальную молитву против опасной болезни
Сообщает официальный сайт УПЦ
Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР благословил проведение во всех храмах Украинской Православной Церкви специальной молитвы против распространения опасной болезни.
Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.
“Уже в это воскресенье во всех православных храмах Украины будет читаться специальная молитва – «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы», которое традиционно служится в Православной церкви во время распространения опасных болезней”, - отмечается в сообщении.
Соответствующее циркулярное письмо с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви будет разослано во все епархии УПЦ.
Кроме этого, Украинская Православная Церковь призывает духовенство и верующих к молитве за скорейшее прекращение распространения болезни и исцеление страждущих.