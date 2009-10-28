Койоты загрызли 18-летнюю канадскую певицу

Восходящая звезда канадской фолк-музыки 18-летняя Тэйлор Митчелл погибла накануне после того, как во время пешеходной прогулки в национальном парке Cape Breton Highlands (провинция Новая Шотландия) на нее напали два диких койота, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Canwest News Service.

Полицейским, которых вызвал по мобильному телефону случайный очевидец, удалось застрелить одного из койотов, но спасти девушку они не успели. Как сообщается, она скончалась от "серьезных ранений" и многочисленных укусов. Второму койоту удалось скрыться в лесу.

"(Митчелл) доставили на вертолете в больницу в Галифаксе, где она скончалась рано утром (28 октября)", - цитирует новостная служба одного из представителей полиции.

Девушка гуляла по одному из самых популярных пешеходных маршрутов парка, с которого открываются запоминающиеся виды на Атлантический океан.

Незадолго до гибели, в октябре этого года, Тэйлор Митчелл была номинирована в категории "Лучший молодой исполнитель года" на награду Canadian Folk Music Awards.

После трагического инцидента пешеходные маршруты парка Cape Breton Highlands, чья общая площадь составляет около 950 квадратных километров, временно закрыли для посетителей. Сотрудники парка прочесывают его территорию.

Согласно интернет-сайту департамента природных ресурсов провинции, восточные койоты, которые существенно превосходят в размерах своих сородичей из западных провинций Канады, были впервые замечены в Новой Шотландии в 1977 году. С тех пор они широко распространились по лесам региона. Как правило, они избегают встречи с человеком и крайне редко нападают на людей.