Микроавтобус протаранил телегу, один человек погиб

Во время дорожно-транспортного происшествия в Мостиском районе Львовской области погиб пассажир гужевой телеги, тяжело травмирован возница.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, 24 октября в селе Твиржа Мостиского района водитель частного микроавтобуса "Рено" совершил наезд на гужевую телегу, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП пассажир подводы погиб, а возница с переломами обеих ног госпитализированы в больницу.

По сообщению Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, в эти же сутки на территории области было зарегистрировано еще два смертельных случая в результате ДТП.

В с. Песочная Николаевского района водитель легкового автомобиля "Мерседес-Бенц" совершил наезд на пешехода, который умер на месте происшествия.

Другое ДТП случилось вблизи с. Междуречье Сокальского района - водитель легкового автомобиля "Дэу-Нексиа" не справился с управлением и въехал в дерево. В результате водитель автомобиля погиб на месте.