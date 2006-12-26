200 человек погибли от взрыва на нефтепроводе в Нигерии (5 фото)
23:39, 26 декабря 2006Разное
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Число жертв, вероятно, возрастет
По меньшей мере 200 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в деловой столице Нигерии Лагосе, сообщает Би-Би-Си.
Сотрудники Красного Креста в стране опасаются, что число жертв будет еще больше.
Взрыв произошел в тот момент, когда сотни человек набирали в пластиковые канистры нефть, которая лилась из дыры, проделанной ворами в трубе.
В мае этого года в результате аналогичного взрыва погибло 150 человек.
Всего за последние десять лет в результате подобных взрывов в Нигерии погибло около 2 тысяч человек.
Фото AP и AFP
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