200 человек погибли от взрыва на нефтепроводе в Нигерии (5 фото)

По меньшей мере 200 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в деловой столице Нигерии Лагосе, сообщает Би-Би-Си.

Сотрудники Красного Креста в стране опасаются, что число жертв будет еще больше.

Взрыв произошел в тот момент, когда сотни человек набирали в пластиковые канистры нефть, которая лилась из дыры, проделанной ворами в трубе.

В мае этого года в результате аналогичного взрыва погибло 150 человек.

Всего за последние десять лет в результате подобных взрывов в Нигерии погибло около 2 тысяч человек.

Фото AP и AFP