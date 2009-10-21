Общественная организация требует прекратить дискриминацию отцов

Международный союз мужественных отцов требует установить в Украине уголовную ответственность за дискредитацию отцов по половому признаку.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель Международного союза мужественных отцов Евгений КОНОВАЛОВ.

По его словам, это одно из требований митинга, который состоится 22 октября с 11.30 до 12.30 на Майдане Незалежности в Киеве под лозунгом: “Прекратить дискриминацию отцов по половому признаку!”.

Е.КОНОВАЛОВ отметил, что в органах опеки, других органах власти и в судах Украины имеет место дискриминация родителей по половому признаку, нарушение гендерного равенства. “У нас в судах и до сих пор считают, что не важно, что мать пьянствует или наркоманка, ведет аморальный образ жизни – она родила, она мать, нужно ей дать еще один шанс”, - сказал он.

В ходе пресс-конференции приводились конкретные примеры неправомерных решений суда в отношении опекунства детей.

По словам Е.КОНОВАЛОВА, Союз планирует передать Президенту Украины и депутатам Верховной Рады письмо с требованиями и конкретными предложениями об улучшении законодательства по развитию семьи, предложения по изменениям к Конституции, в т.ч. избирательного процесса.

В частности, предлагается внести изменения в законодательство об установлении уголовной ответственности для судей, которые выносят заведомо неправомерные решения. Международный союз мужественных отцов предлагает добавить в Уголовный кодекс Украины положения, в соответствии с которым похищение детей родителями следует считать преступлением, произволом взрослых, надругательством над личностью ребенка, нарушением прав ребенка, и предусмотреть уголовную ответственность за похищение детей.

В письме предлагается законодательно обеспечить предоставление отцу двухнедельного оплачиваемого декретного отпуска со следующего дня после рождения ребенка вместе с декретным отпуском матери, а также учредить День отца с целью возрождения отцовского воспитания в семьях, а также учредить звание “Мужественный отец” наравне со званием “Мать-героиня”.