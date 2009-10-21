Иномарка выехала на тротуар и сбила четырех школьников

В Николаеве сегодня утром автомобиль "БМВ" выехал на тротуар и сбил четырех школьников.

Как сообщает «Магнолия-ТВ» со ссылкой на пресс-службу Управления ГАИ ГУ МВД в Николаевской области, авария случилась в 7.40 утра на нерегулируемом перекрестке улиц Софиевской и Славянской.

21-летний водитель "БМВ 530" ехал по улице Софиевской в сторону Тухачевского. Выехав на пересечение улиц, водитель из-за тумана не сориентировался в дорожной обстановке и вылетел на тротуар. В это время по тротуару шла в школу группа детей.

В результате ДТП четверых детей с многочисленными травмами увезли в больницу. Позже двоих из них, брата и сестру, отпустили на лечение домой.