Выставка боевой славы самураев открылась в Нью-Йорке

Выставка оружия и боевых доспехов японских самураев XII-XIX веков открылась в Нью-Йорке в музее Метрополитен.

Это крупнейшая в мире экспозиция реликвий боевой славы самураев, когда-либо собранная под одной крышей, утверждают устроители выставки. На ней представлены свыше 200 предметов из 60 музеев и частных коллекций мира.

Более 30 экспонатов - мечи, шлемы, боевые доспехи и знамена древних воинов - считаются национальным сокровищем Японии.

РИА "Новости"