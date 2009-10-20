Выставка боевой славы самураев открылась в Нью-Йорке
08:12, 20 октября 2009Разное
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30 экспонатов - национальные сокровища
Выставка оружия и боевых доспехов японских самураев XII-XIX веков открылась в Нью-Йорке в музее Метрополитен.
Это крупнейшая в мире экспозиция реликвий боевой славы самураев, когда-либо собранная под одной крышей, утверждают устроители выставки. На ней представлены свыше 200 предметов из 60 музеев и частных коллекций мира.
Более 30 экспонатов - мечи, шлемы, боевые доспехи и знамена древних воинов - считаются национальным сокровищем Японии.
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