В Азовском море спасатели ищут четырех рыбаков

Продолжаются поиски четырех рыбаков, которые 22 декабря из с. Приморский Посад Приазовского района Запорожской области на моторной лодке типа "Амур" вышли в акваторию Азовского моря и не вернулись.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к поисково-спасательным работам привлечены патрульные суда пограничной заставы "Приазовское", местные рыбаки с плавсредствами и сотрудники милиции, а также оповещены суда, находящиеся в зоне вероятного нахождения рыбаков. С 14 час. до 15 час. 10 мин. 24 декабря в зоне поиска работал вертолет Ми-8 МЧС Украины.

По состоянию на 7 час. 25 декабря судьба рыбаков остается неизвестной, поиски которых продолжаются. С 9 час. К поисково-спасательным работам планируется привлечь вертолет Ми-8 МЧС Украины.

Координацию действий привлеченных сил и средств осуществляет оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Запорожской области.