В Азовском море спасатели ищут четырех рыбаков
Судьба людей остается неизвестной
Продолжаются поиски четырех рыбаков, которые 22 декабря из с. Приморский Посад Приазовского района Запорожской области на моторной лодке типа "Амур" вышли в акваторию Азовского моря и не вернулись.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к поисково-спасательным работам привлечены патрульные суда пограничной заставы "Приазовское", местные рыбаки с плавсредствами и сотрудники милиции, а также оповещены суда, находящиеся в зоне вероятного нахождения рыбаков. С 14 час. до 15 час. 10 мин. 24 декабря в зоне поиска работал вертолет Ми-8 МЧС Украины.
По состоянию на 7 час. 25 декабря судьба рыбаков остается неизвестной, поиски которых продолжаются. С 9 час. К поисково-спасательным работам планируется привлечь вертолет Ми-8 МЧС Украины.
Координацию действий привлеченных сил и средств осуществляет оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Запорожской области.