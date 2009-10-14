Кабмин пикетируют сторонники Аделаджи

Прихожане церкви “Посольство Божье” пикетируют Дом правительства с требованием прекратить преследование своего пастора Сандея АДЕЛАДЖИ.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным правоохранительных органов, в пикетировании принимает участие около тысячи человек.

Прихожане “Посольства Божьего” обращаются к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой защитить религиозную общину и ее лидера “от безосновательного преследования со стороны МВД Украины и дать возможность беспрепятственно заниматься социальной деятельностью на благо и благосостояние Украины”.

Прихожане считают, что МВД Украины на протяжении 9 месяцев не может предоставить ни одного доказательства и подтвердить свои обвинения. “Осуществляется давление на свидетелей, дело не передается в суд. Это дело должно быть закрытым в ближайшее время”, - говорится в обращении на имя Ю.ТИМОШЕНКО.

Прихожане также заявляют, что в случае неудовлетворения этих требований, они будут проводить акции протеста под стенами государственных органов власти и инициировать обращение к международному сообществу.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании “Кингз Кепитал”, выдвинуло обвинение пастору церкви “Посольство Божье” Сандею АДЕЛАДЖЕ.

Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо крупных размерах.