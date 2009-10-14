Как бесплатно снять блокиратор

Общественная организация “Комитет прямого действия” с помощью кампании по борьбе с незаконной блокировкой колес автомобилей предотвратила взыскание с водителей более 400 тыс. грн.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Комитета прямого действия Дмитрий ГНАП.

Он напомнил, что с ноября прошлого года комитет распространяет среди киевских водителей информационные материалы о незаконности блокировки колес коммунальным предприятием “Киевтранспарксервис”.

Д.ГНАП отметил, что в специальных открытках не только объясняется, почему блокировка колес является незаконной, но и дается детальная инструкция, каким образом бесплатно снять блокиратор с колес и сэкономить 170 грн. “То, что блокировать колеса закон не позволяет, знают все, но до сих пор никто не может повлиять на киевскую власть, чтобы она прекратила нарушать закон. Поэтому защищать свои права от своевластия местных должностных лиц взялись сами граждане”, - сказал он.

Он сообщил, что в рамках общественной кампании активисты организации провели более 300 выездов на место происшествия для предоставления помощи автовладельцам.

Кроме того, были приняты 1077 звонков на телефон “горячей линии” от автовладельцев, и во всех случаях удалось добиться законного и бесплатного снятия блокиратора.

Д.ГНАП также отметил, что если раньше в столице работали 32 бригады, занимавшиеся блокировкой, то сегодня их всего 5. Кроме того, добавил он, Комитет прямого действия с помощью международных организаций и депутатов Киевсовета пытается добиться отмены практики блокировки колес и перехода на европейскую систему взыскания штрафов за неуплаченную парковку – путем выписывания квитанции “под щетку дворника”.

В свою очередь, менеджер программы “Усиление влияния гражданского общества” Международного фонда “Возрождения” Александра ГОРЯЧЕВА отметила, что в данном случае деятельность комитета является показательным примером гражданской инициативы по защите прав автомобилистов. Она подчеркнула, что такая инициатива была поддержана тремя донорами - фондом “Возрождения”, фондом “Восточная Европа” и программой UNITER. По ее словам, для получения поддержки этих организаций было представлено 229 проектов и поддержано лишь 27.