Хасиды поблагодарили милицию за свою безопасность

Официальный представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана в городе Умани Даниэль ДАЯН от имени Всемирного объединения Бреславских хасидов выразил благодарность министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО и работникам милиции, которые обеспечили безопасность участников празднования иудейского Нового года (Рош-Га-Шана) в городе Умани Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, в письме Д.ДАЯН отметил, что "высокий профессионализм и компетентность милиционеров, их доброжелательность, корректность и понимание религиозных и национальных чувств позволили более чем 19 тысячам паломников-хасидов из 23 стран мира спокойно прикоснуться к истокам вероучения".

Также официальный представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана выразил уверенность в том, что и в дальнейшем будет гарантирована безопасность паломникам-хасидам, которые будут приезжать в Черкасскую область.