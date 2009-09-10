Ралли «Шелковый путь»: Mitsubishi украинцев из оранжевого стал белым

По итогам пяти этапов ралли серии Дакар «Шелковый путь» экипаж команды «Оптима Лизинг Украина» занимает 19-е место.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинской команды, в среду, 9 сентября, гонщики прошли путь от города Бейнеу до города Женаозен (Республика Казахстан).

Спецучасток длинною в 424 километра проходил по территории Плато Устюрт - пустынному району между северной частью Каспия и Аральским морем. Это мистическое место, изобилующее аномальными зонами и следами древних цивилизаций. Говорят, что на плато довольно часто видят миражи, отметили в пресс-службе.

В гонке внедорожников буквально вырвал победу представитель заводской команды Volkswagen Жинель де ВИЛЬЕР (Giniel de Villiers). Южноафриканец прошел 425 км спецучастка за 3 часа 41 минуту 37 секунд. Его коллеги по команде заняли 2-е и 3-е места - Нассер Аль АТТИЯ финишировал через 7 секунд, а еще через 2 минуты и 57 секунд финишировал Марк МИЛЛЕР. Еще один представитель заводской команды Volkswagen Карлос САЙНЦ пришел четвертым за 3 часа 45 минут 34 секунды.

Экипаж Вадима НЕСТЕРЧУКА и Валерия СУББОТЫ из команды «Оптима Лизинг Украина» финишировал 24-ым, пройдя участок за 6 часов 8 минут 11 секунд.

В то же время, уже десять участников покинули гонку на этапах от Казни до Женаозена. Француз Кристиан ЛАВИЕЛЬ (Christian Lavieille) на Nissan Patrol шел в пятерке, но у него сломалась коробка передач, и 9 сентября гонщик выбыл из соревнований. Вчера же после старта загорелся двигатель у Филиппа ГАШЕ (Gache Philippe), и он также был вынужден отказаться от дальнейшего участия в ралли.

По результатам пяти этапов, лидером все так же остается Н.Аль АТТИЯ с общим временем 12 часов 13 минут 44 секунды. За ним следуют К.САЙНЦ с разницей в 6 часов 09 минут и М.МИЛЛЕР с разницей в 11 минут 23 секунды. В.НЕСТЕРЧУК поднялся на 19-е место в классификации внедорожников с общим временем 18 часов 56 минут 39 секунд.

Как отметил В.НЕСТЕРЧУК, на пятый день ралли «был очень содержательный участок, частично пересекли плато Устюрт, но сложность трассы не особо позволяла насладиться пейзажами. Вначале на спецучастке были, похожие на вчерашние, глиняные отрезки, на которых разогнались до 150 км. Но потом колея стала более глубокой и движение осложнилось. Плато переполнено красивыми белыми скалами, но везде полно мелкого белого песка и эта мелкая белая пудра осложняла видимость. Машина была переполнена пылью, песок трещал на зубах. Было парочку моментов, когда мне стало трудно дышать. Пришлось несколько раз уходить в сторону от маршрута, проложенного в роудбуке. За что мы и были наказаны – несколько раз поймали «яму два» глубиной около 80 см! От нескольких ударов шлемом о каркас безопасности болит голова. Но, надеюсь, что к утру буду форме». При этом он отметил, что обнаружил много ошибок в роудбуке, из-за чего многие именитые экипажи неоднократно сбивались с курса.

Гонщик отметил, что на спецучастке впервые появились горы. Несколько раз скоростные участки внезапно упирались в крутые подъемы - и приходилось тормозить, чтобы безопасно войти в поворот. По словам В.НЕСТЕРЧУКА, их «развлекали рассказами об инопланетянах и миражах на плато Устюрт. Но, к сожалению, ничего подобного мы сегодня не увидели. Зато проезжали мимо очень красивого высохшего озера, видели несколько разломов земли».

По его словам, машина прошла день достойно. «Но, ночью у наших механиков будет работа по ремонту ходовой – это результат пойманных ям. Внешних повреждений не автомобиле нет, только от толстого слоя пыли наш Mitsubishi теперь не оранжевый, а белый», - отметил капитан украинской команды.

В состязании грузовиков в среду победил представитель команды «КамАЗ Мастер» Фирдаус КАБИРОВ, который прошел гонку без ошибок за 4 часа 05 минут 13 секунд. Несчастный случай, произошедший с колесом КамАЗа его коллеги по команде Владимира ЧАГИНА, помог Ф.КАБИРОВУ закрепить свой успех на ралли. В.ЧАГИН показал лучшее время на первом контрольном пункте, но за 7 км до финиша потерял колесо и закончил гонку десятым. В.ЧАГИН, устранив с помощью партнеров по команде поломку, пришел на 3 часа 06 минут 03 секунды позже.

В то же время, не смог выйти на старт французский экипаж в составе Марко ПИЯНА и штурмана Алана МУЛТИНУ. Ребята выступали под украинским флагом в составе команды «Оптима Лизинг Украина» на грузовике в группе Т4. Грузовик «Мерседес» получил серьезные повреждение коробки передач и выбыл из гонки.

По итогам пяти этапов лидером гонки среди грузовиков остается Ф.КАБИРОВ с общим временем 14 часов 00 минут 01 секунда. Второе место занимает Де РОЙ младший, отстающий на 27 минут. А В.ЧАГИН по итогам пяти этапов сместился на 9-е место.

Справка УНИАН. Ралли серии Дакар «Шелковый путь» проходит с 5 по 13 сентября по территории России, Казахстана и Туркменистана под эгидой Международной автомобильной федерации при сотрудничестве с французской фирмой Amaury Sport Organisation (ASO) - организатором внедорожного марафона «Дакар».

Команда «Оптима Лизинг Украина» – единственная украинская команда, принимающая участие в ралли Дакара, основана в мае 2007 года для участия в марафоне «Лиссабон-Дакар 2008». Создатель команды – В.НЕСТЕРЧУК, директор компании «Оптима-Лизинг».