Жители общежития перекрыли центральную улицу после недели без электричества

Около 40-50 жителей общежития ЖЭК «Петровец», принадлежащего ОАО «Херсонские комбайны», перекрыли центральную улицу Херсона – проспект Ушакова, после 7-дневной жизни без электричества.

Как передает корреспондент УНИАН, из-за нерешенного вопроса предоплаты со стороны ОАО «Херсонские комбайны» за пользование электроснабжением перед ЗАО «Херсоноблэнерго» общежитие было отключено от электричества еще 5 декабря. За это время руководство предприятия и энергопоставщика так и не смогли договориться между собой. Не помогло гарантийное письмо со стороны ОАО.

Из-за длительного отсутствия света люди сами решили вмешаться в проблему. За последние два года жители общежитий других предприятий и пригородных населенных пунктов уже не раз перекрывали разные транспортные магистрали Херсона.

В этот раз при содействии руководства Херсонской ОГА и представительства АМКУ в области вопрос был быстро решено, и уже в 18.30 пикетчики разошлись после сообщения о возобновлении электроснабжения общежития.