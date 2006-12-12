На автотрассе Киев-Чоп опять столкнулись маршрутка и грузовик
09:58, 12 декабря 2006Разное
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6 человек пострадали
В Ривненской области, возле с.Самострелы Корецкого района, на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение грузового автомобиля и маршрутного такси.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек (водитель грузовика и пассажиры маршрутного такси), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 18 человек и 135, - травмированы.
Напомним, что вчера в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовиком, которое также произошло на трассе Киев-Чоп, пострадали 6 человек.
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