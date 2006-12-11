На трассе Киев-Чоп маршрутка врезалась в грузовик: 6 пострадавших

В воскресенье в 17.10 в Житомирской области на 236-ом километре автодороги “Киев-Чоп” вблизи Новоград-Волынского столкнулись маршрутный микроавтобус "Мерседес" и грузовой автомобиль "Рено".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, автобус, в котором находилось 18 пассажиров, перевернулся. В результате ДТП пострадало 6 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение Новоград-Волынской районной больницы.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 95 ДТП, в которых погибло 15 человек и 126 - травмированы.