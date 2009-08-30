General Motors боится продавать Opel русским

По сообщениям издания Spiegel, правительство ФРГ давно пытается убедить руководство GM в целесообразности продажи Opel консорциуму Magna. Однако, со стороны GM неоднократно поступали сигналы о необходимости исключить из состава консорциума российских партнеров и сосредоточиться на санации предприятий концерна в Западной Европе.

Таким образом, считают в GM, принятые решения получили бы одобрение и в США, отмечает издание. Представители федерального правительства Германии неоднократно опровергали намеки о сговоре между канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Один из лидеров немецкого профсоюза металлистов IG Metall, член наблюдательного совета Opel Армин Шильд (Armin Schild) в интервью газете Die Welt 29 августа подверг критике действия немецких властей. По его мнению, федеральные власти Германии должны вступить в переговоры с руководством РФ. Однако канцлер не видит причин для беспокойства. По мнению Ангелы Меркель, разногласия из-за будущего Opel не отражаются негативно на отношениях ФРГ и США. По мнению Меркель, речь идет о будущем концерна, у которого есть предприятия и в США и в Европе. "Здесь существуют разные интересы, которые мы должны объединить", - подчеркнула она. В такой ситуации необходимо действовать конструктивно.

В интервью газете Rheinischer Post Меркель отметила, что она неоднократно обсуждала сложившуюся ситуацию с президентом США Бараком Обамой. Сейчас, по ее словам, специалисты со стороны правительств США и Германии совместно с полномочным представителем по автомобилестроению в США пытаются найти решение проблемы. Сама Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что считает консорциум во главе с Magna лучшим претендентом на совершение сделки.

Deutsche Welle