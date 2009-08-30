Начался традиционный Ноттингхилский карнавал в Лондоне

В Лондоне открылся крупнейший в Европе ежегодный Ноттингхиллский карнавал выходцев из стран Карибского бассейна. В 51-м по счету карнавале примет участие более полутора миллиона человек. Об этом сообщает радио "Свобода".

Традиция карнавала восходит к культуре негритянских жителей бывших британских колоний на островах Карибского бассейна. Это красочное костюмированное и театрализованное шествие музыкальных оркестров, танцоров и персонажей фольклора народов Вест-Индии. Название карнавалу дал лондонский район Ноттинг-хилл, который некогда населяли иммигранты из бывших карибских колоний.

На карнавал приходят не только представители этнических меньшинств, но и коренные жители Лондона, для которых это событие стало частью культурной жизни британской столицы. Как правило, карнавал проходит в последнее воскресенье августа и последующий за ним дополнительный выходной – «бэнк холидей». Более полувека в Ноттинг-хилле два дня веселятся жители британской столицы, прощаясь с беззаботным летом.