40 тыс. тонн фосфорной кислоты утонули в Индийском океане

У побережья Мадагаскара затонуло турецкое грузовое судно с 40 тысячами тонн опасных химикатов. На борту было 23 человека, всех удалось спасти. Однако проблема заключается в том, что если фосфорная кислота попадет в воду, это причинит непоправимый ущерб окружающей среде, передает ИТАР-ТАСС.

Государственный телеканал Мадагаскара сообщил, что 285-метровое судно подало сигнал бедствия, находясь всего в 3 км от южного побережья Мадагаскара. Однако береговые службы острова узнали о случившемся от соседнего французского острова Реюньон.

По данным ИТАР-ТАСС, которое ссылается на сообщение представителей местных властей судно "Гюльсер Ана" попало в сильный шторм. Несмотря на тяжелые погодные условия, мадагаскарские спасательные службы благополучно эвакуировали экипаж.

Причина затопления судна пока неизвестна. Однако, по сообщениям СМИ, перед крушением поднялся густой дым.

Власти Мадагаскара создали специальный кризисный комитет по решению вопроса с затонувшим судном и его опасным грузом. В случае, если емкости с фосфорной кислотой дадут течь, воздействие содержимого будет смертельным для флоры и фауны ближайших вод.