Подпольный мусоросортировочный завод обнаружили в Черкассах

Подпольный мусоросортировочный мини-завод обнаружили в Черкассах.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель городского головы Черкасс Сергей ГУРА, в горисполком обратились возмущенные предприниматели, объекты которых расположены рядом с торгово-закупочной базой по улице Смелянский, и пожаловались, что оттуда круглосуточно доносится неприятный запах. Руководство базы объяснило, что на территории расположен небольшой мусоросортировочный завод.

По словам С.ГУРЫ, он лично выезжал на место и увидел свалку, мусор на которой перебирали люди, работала техника.

Черкасский горисполком направил письма в санэпидемстанцию с требованием проверить работу торгово-закупочной базы и запретить работу мусоросортировочного завода на территории Черкасс.