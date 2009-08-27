Подпольный мусоросортировочный завод обнаружили в Черкассах

20:39, 27 августа 2009
Разное
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Соседи пожаловались на неприятный запах

Подпольный мусоросортировочный мини-завод обнаружили в Черкассах.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель городского головы Черкасс Сергей ГУРА, в горисполком обратились возмущенные предприниматели, объекты которых расположены рядом с торгово-закупочной базой по улице Смелянский, и пожаловались, что оттуда круглосуточно доносится неприятный запах. Руководство базы объяснило, что на территории расположен небольшой мусоросортировочный завод.

По словам С.ГУРЫ, он лично выезжал на место и увидел свалку, мусор на которой перебирали люди, работала техника.

Черкасский горисполком направил письма в санэпидемстанцию с требованием проверить работу торгово-закупочной базы и запретить работу мусоросортировочного завода на территории Черкасс.

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