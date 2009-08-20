Медики определят пол чемпионки мира, больше похожей на мужчину (фото)

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня, ставшая чемпионкой мира в беге на 800 метров, получит медаль на церемонии награждения в четверг, сообщил генеральный секретарь Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Пьер Вайс. Однако, по его словам, спортсменка может быть лишена награды, если результаты гендерного теста покажут, что она не является в полной мере женщиной.

Сама Семеня не появилась на традиционной пресс-конференции медалистов. Как пояснил Вайс, это решение было принято IAAF совместно с национальной федерацией ЮАР "в интересах спортсменки". "Мы не хотим нанести ей психологическую травму", - сказал он.

Поясняя журналистам, что послужило поводом к проведению гендерного теста, Вайс подчеркнул, что руководство IAAF "тоже имеет глаза и уши".

"Все вокруг только и говорят о том, девушка ли она или нет, - сказал он. - Кроме того, об этой спортсменке никто и понятия не имел всего две недели назад. Она появилась на спортивной арене всего-то 26 июля".

Отвечая на вопрос, почему результаты теста ожидаются только через две-три недели, генсек IAAF пояснил, что сложность заключается в том, что "для этого исследования нет стандартной системы".

"Оно состоит из обследования различных врачей. Вся информация будет собрана воедино, и только потом мы сможем сделать окончательный вывод", - подчеркнул Вайс.

Ранее глава пресс-службы IAAF Ник Дэвис сообщил, что в тестирование входило обследование у гинеколога, эндокринолога, психолога, а также эксперта по половой принадлежности. В исследовании также участвовал представитель медицинской службы федерации.

РИА "Новости"