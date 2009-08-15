Почтовые марки Ватикана скоро можно будет купить через Интернет

Почтовые марки Ватикана можно будет приобрести через Интернет, тогда как ранее филателистам приходилось ехать в Рим, просить знакомых или искать иные пути для пополнения коллекций. Об этом сообщило в субботу радио Ватикана.

Интернет-магазин на официальном сайте самого маленького государства в мире откроется в начале осени. Ожидается, что там на продажу будут выставляться и монеты, которые чеканит Ватикан.

История почты Ватикана, выпускающей собственные марки, официально ведет отсчет с момента образования государства Ватикан в современном виде, то есть с 1929 года. 1 июня 1929 года Ватикан стал членом Всемирного почтового союза, а с 1 августа вступил в силу договор между Ватиканом и Италией о доставке почты через Рим, в тот же день в обращении появился первый стандартный выпуск почтовых марок Ватикана.