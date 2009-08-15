Затонувшую в Днепре казацкую чайку «Спас» подняли из воды

Корму казацкой чайки "Спас", затонувшей в Днепре у Херсона, с помошью специального крана подняли над поверхностью реки для осмотра и ремонта.

Об этом сообщил УНИАН начальник областного центра физкультуры и спорта инвалидов "Инваспорт" Управления семьи, молодежи и спорта Херсонской облгосадминистрации Иван МИЩЕНКО.

По его словам, судно было поднято на канатах 14 августа приблизительно в 18.00. Для подъема были задействованы водолазы, которые закрепили специальные тросы под корпусом чайки. Проблему подъема представляла возможность повторной утечки дизельного топлива из моторного отсека в затопленной части судна. Однако при подъеме загрязнения акватории не произошло.

После осмотра судна команда «Спаса», которая уже частично прибыла в Херсон, планирует приступить к ремонту и восстановить мореходные качества чайки.

Подъем чайки осуществлялся за счет собственников судна. Техническую помощь в спасении «Спаса» оказали специалисты Херсонского морского торгового порта.

Как сообщал УНИАН, ночью 12 августа казацкая чайка «Спас» затонула напротив Херсона в одном из затонов Днепра в районе водной базы Херсонского областного центра «Инваспорт». При затоплении на поверхности воды образовалось 40-метровое пятно нефтепродуктов, которое было ликвидировано работниками Херсонского морского торгового порта с помощью специальных сорбентов и бонных заграждений. Угрозы экологической безопасности реки нет.

«Спас» – двадцатиметровый корабль (казацкая чайка), его построили казаки из общества "Кош" во Львове в 1990-1992 гг. В ходе морских круизов судно посетило Испанию, Францию, Англию и Голландию.

На стоянке в акватории Днепра у Херсона судно находилось с октября 2008 года.