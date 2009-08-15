В США начали продавать месячные проездные на самолет

Американский авиаперевозчик JetBlue начинает продавать месячные проездные билеты, сообщается на официальном сайте компании.

Билет на неограниченное число поездок стоимостью 599 долларов действителен с сентября по октябрь на все внутренние рейсы авиакомпании, а также на некоторые зарубежные рейсы - в Мексику, Коста-Рику и страны Карибского бассейна.

Первый месячный проездной авиабилет стоит всего в шесть раз дороже месячного проездного в метро Нью-Йорка.

Мировой экономический кризис резко обострил конкуренцию на рынке пассажирских авиаперевозок, когда поток любителей путешествий сильно сократился.

РИА "Новости"