В США начали продавать месячные проездные на самолет

03:35, 15 августа 2009
Разное
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Дороже, чем метро, но ненамного

Американский авиаперевозчик JetBlue начинает продавать месячные проездные билеты, сообщается на официальном сайте компании.

Билет на неограниченное число поездок стоимостью 599 долларов действителен с сентября по октябрь на все внутренние рейсы авиакомпании, а также на некоторые зарубежные рейсы - в Мексику, Коста-Рику и страны Карибского бассейна.

Первый месячный проездной авиабилет стоит всего в шесть раз дороже месячного проездного в метро Нью-Йорка.

Мировой экономический кризис резко обострил конкуренцию на рынке пассажирских авиаперевозок, когда поток любителей путешествий сильно сократился.

РИА "Новости"

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