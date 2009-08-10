В Украине предлагают ввести комендантский час для детей

Всеукраинская общественная организация «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» намерен до сентября разработать и направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий введение в Украине «комендантского часа» для несовершеннолетних.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель этой организации Алексей КОСАРЕВ.

По его словам, законопроектом будут предусмотрены внесения поправок в закон об охране детства, в частности, предполагается, что комендантский час для детей до 16 лет во время учебного года будет начинаться с 22.00, в период каникул – с 23.00.

В то же время, А.КОСАРЕВ сказал, что подобного рода ограничения пребывания детей на улице или в развлекательных клубах давно существуют в США, Германии, а с недавних пор и в России. Кроме того, он отметил, что на уровне местных советов ограничения пребывания детей вне дома были приняты в Житомирской области, Херсоне, существует инициатива такого введения в Киевской области. Что касается непосредственно самой столицы, то в ней по непонятным для А.КОСАРЕВА причинам данная инициатива не была утверждена.

В контексте сказанного глава организации пояснил, что рейды, которые проводили ее члены, в частности, по ночным клубам ряда городов, показали, что после полуночи они заполнены несовершеннолетними. Помимо того, рейды организаций по магазинам показали, что «сигареты и пиво продают разве что не грудным детям, поскольку они туда дойти самостоятельно не могут».

По убеждению А.КОСАРЕВА, именно бесконтрольность детей со стороны родителей толкает их к разного рода правонарушениям, что влечет за собой рост детской преступности.

А.КОСАРЕВ также добавил, что в случае принятия данного закона и его нарушений либо со стороны детей, либо со стороны владельцев клубов повлечет за собой административное наказание для родителей в виде штрафа, начиная с 51 грн. за первое нарушение и выше – в случае рецидива. А для владельцев клубов – вплоть до их закрытия.

В то же время, председатель организации отметил, что контроль за выполнением данной нормы после ее утверждения Верховной Радой должен возлагаться на участковых, а также сотрудников патрульно-постовой службы. В частности, в подготавливаемом законопроекте будут четко разграничены ответственность и права родителей, детей и сотрудников милиции.