Венский бал как зеркало украинского бомонда

Богема – это те, которые ценят искусство, а отдаются за бутылку шампанского. Бомонд – это те из них, которые “подороже”. А истеблишмент – это политический бомонд. (Из народного.)

Видимо, я был слишком под впечатлением сказок о золушках, принцах и романтических историях их знакомства на балах во дворцах и операх, где все учтивы и приветливы, ходят исключительно в белом и черном (женщины – в бальных платьях, мужчины – во фраках), где никто не сплевывает шелуху от семечек, а в туалетах не бросают окурки и не льют мимо унитаза. Почти так же выглядел в моем воображении и Венский бал – как чрезвычайное событие, позволяющее приобщиться к тому чистому и высокому, что чувствуют европейские аристократы.

Для австрийцев и других европейцев это событие остается данью традициям. На балах никто не танцует в гомосексуальной паре, как никто не ходит туда в дырявых джинсах. В отличие от того бала, который проходит в Украине.

До гомосексуальных танцев еще не докатились. Но все начинается с дресс-кода...

Наслушавшись рекомендаций о внешнем виде, я купил рубашку с воротничком-стойкой и хорошую бабочку. Смокинга у меня не было, но позволили обойтись темным костюмом. Собственно, дресс-код “Черный галстук” предполагает выбор смокинга или фрака, цвет галстука – на выбор. Для дам – вечернее, бальное или коктейль-платье. “Черный галстук” – демократичный для Европы дресс-код (более требовательный – “Белый галстук” – для VIP-мероприятий). У нас же о “Белом галстуке” нечего и думать, хотя бы потому, что в прошлом году во Львове чуть не сорвался Венский бал из-за того, что “богема” не могла найти прокатных фраков или смокингов. Но дело, видимо, не в том. Дресс-код должен быть обязательным для всех, а тот, кто не придерживается его, на бал не допускается. Но это ТАМ...

У нас же публика свободно трактует правила, и большинство считают, что за 200 или 500 долларов, которые они заплатили, их пустят на бал хоть в нижнем белье.

Конечно, часть (не могу сказать “большинство”) знакомых с этикетом и оделись, как подобает в таких случаях. А остальные... Мужчины приходили в любых костюмах, рубашках, без галстуков и даже в свитерах. Некоторые женщины также поприходили в костюмах, коротких юбках, отнюдь не бальных, а, скорее – в дискотечных и даже в свадебных платьях (свадебное платье с бальным, согласитесь, спутать тяжело). Причем они не были выстираны после свадьбы...

То, что не выдерживаются остальные пункты специального, БАЛЬНОГО этикета, нечего и говорить. Думаю, этот этикет никто из собравшихся и в глаза не видел (мне хоть за себя не стыдно, потому что полностью его перечел). Вопреки и ему, и здравому смыслу, которого, казалось бы можно придерживаться и не в таких элитных местах, наша “богема” вела себя будто на базаре.

Люди разговаривали по мобилкам, толкались в очереди за суши. Женщины сидели в балконах, положив ноги на стул, как американские полицейские. Бомонд не умел танцевать – толкался и наступал на ноги, превратив бал в поселковую дискотеку.

Сущая ярмарка тщеславия. Гости вносили свои персоны в Оперный, и после нескольких бокалов вина от “персон” не оставалось и следа. Порадовали разве что военные лицеисты, которые и одеты были должно, и танцевали хорошо, и вели себя близко к этикету.

Пока вальсировали они и остальные, кто в принципе может это делать (их было совсем немного), или слушали оперного тенора Гришко, другие наминали бутерброды (“А что, деньги заплатили, надо ж как-то компенсировать”, – говорила какая-то дамочка).

Казалось, сама Проня Прокоповна проявляла больше аристократизма в поведении и воспитании. От этого всего становилось грустно, хотелось напиться и слиться с окружающим “бомондом”.

Андрей Кравченя, г. Киев