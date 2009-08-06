Мэр Риги решил устроить "маленький Лас-Вегас" для россиян

Мэр Риги Нил Ушаков заявил о намерении сконцентрировать все игорные заведения Риги в одном месте, создав "маленький Лас-Вегас", сообщает портал DELFI со ссылкой на агентство LETA.

"В Риге игорные залы разбросаны на обширной территории, а крупного, многофункционального и привлекательного центра нет", - цитирует слова Ушакова DELFI. По мнению градоначальника, такой центр мог бы привлечь в Ригу россиян, так как в России игорный бизнес запрещен.

Ушаков также заявил, что российские туристы, приезжающие в Ригу для посещения казино, могли бы принести городу выгоду. На какой стадии находятся планы по строительству "Лас-Вегаса", не уточняется.

С вступлением в силу с 1 июля закона "О госрегулировании и деятельности по организации и проведению азартных игр" в России были закрыты все казино и игорные клубы. В соответствии с законом, они должны переехать в четыре специальные зоны - в Алтайском и Приморском краях, Калининградской области, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Ни одна из этих зона пока не готова; как ожидается, на их строительство уйдет не менее 3-4 лет, уточняет Лента.ру.