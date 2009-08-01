20 лет трагедии перед Киевским почтамтом (фото)

2 августа 1989 г. в 16 часов 20 минут произошел обвал портика перед входом в здание киевского Главпочтамта. Первой рухнула крайняя левая колонна и потянула за собой остальную конструкцию.

Несмотря на то, что все еще была большая вероятность обвала здания, первыми разбирать руины бросились прохожие и воины-десантники, собиравшиеся на Крещатике праздновать День ВДВ.

В результате трагедии погибло 11 человек: двое москвичей-молодоженов, один житель Нового Оскола, трое - из Южно-Сахалинска и пятеро киевлян.

Фото УНИАН