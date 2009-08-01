20 лет трагедии перед Киевским почтамтом (фото)
08:49, 01 августа 2009Разное
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Такого Дня ВДВ не было никогда
2 августа 1989 г. в 16 часов 20 минут произошел обвал портика перед входом в здание киевского Главпочтамта. Первой рухнула крайняя левая колонна и потянула за собой остальную конструкцию.
Несмотря на то, что все еще была большая вероятность обвала здания, первыми разбирать руины бросились прохожие и воины-десантники, собиравшиеся на Крещатике праздновать День ВДВ.
В результате трагедии погибло 11 человек: двое москвичей-молодоженов, один житель Нового Оскола, трое - из Южно-Сахалинска и пятеро киевлян.
|Почтамт. Современный вид.
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